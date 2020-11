Una strana creatura a forma di lingua appare su una spiaggia (Di martedì 24 novembre 2020) Mentre Catherine Nguyen stava serenamente passeggiando lungo le spiagge di Moreton Island, nel Queensland, in Australia, qualcosa di strano è apparso davanti ai suoi occhi. Catherine era in vacanza con la sua famiglia ed alcuni amici, intenta a godersi l’estate, facendo lunghe passeggiate in riva al mare. Non si sarebbe mai aspettata di assistere ad un simile spettacolo. Catherine, infatti, notò la presenza di una strana creatura, apparentemente simile ad una lingua, molto grande e gonfia. Ma cosa poteva mai essere? Impaurita, Catherine si è recata immediatamente al centro ecologico del luogo, senza però trovare una risposta, poiché neanche i ragazzi lì presenti riuscirono a capire di cosa si trattava. Vennero perciò interpellati degli specialisti del Queensland Museum che subito si recarono sul posto, in modo da ... Leggi su virali.video (Di martedì 24 novembre 2020) Mentre Catherine Nguyen stava serenamente passeggiando lungo le spiagge di Moreton Island, nel Queensland, in Australia, qualcosa di strano è apparso davanti ai suoi occhi. Catherine era in vacanza con la sua famiglia ed alcuni amici, intenta a godersi l’estate, facendo lunghe passeggiate in riva al mare. Non si sarebbe mai aspettata di assistere ad un simile spettacolo. Catherine, infatti, notò la presenza di unantemente simile ad una, molto grande e gonfia. Ma cosa poteva mai essere? Impaurita, Catherine si è recata immediatamente al centro ecologico del luogo, senza però trovare una risposta, poiché neanche i ragazzi lì presenti riuscirono a capire di cosa si trattava. Vennero perciò interpellati degli specialisti del Queensland Museum che subito si recarono sul posto, in modo da ...

Einaudieditore : «C'è una strana malafede nel conciliare il disprezzo per le donne con il rispetto di cui si circondano le madri».… - gatticlaudio4 : @perdelapenna Una volta memorizzato il personaggio - la vita è strana e magari un giorno si potrebbe avere un peso… - angelobagangl : RT @la_pausapranzo: TORO 24/11: Desiderate oggi stare in compagnia esclusiva della persona che avete scelto come partner di vita. Assicurat… - queencav_ : Sono l'unica che crede che Armando abbia fatto una chat fake? La reazione è stata strana #uominiedonne - DesireeSbarbat1 : RT @AnnaChi69468926: Mia mamma mi ha chiesto cosa ho perché ho una faccia strana MA NON MI UMILIERÒ DICENDO CHE È PER COLPA DEL GRANDE FRAT… -

Ultime Notizie dalla rete : Una strana Cronaca VIDEO: AUSTRALIA, avvistata una STRANA e RARISSIMA creatura Marina. Ecco le IMMAGINI iLMeteo.it “E’ la cosa più strana mai vista”: trovato uno misterioso monolite nel deserto dello Utah

Monolite di metallo trovato nel deserto dello Utah. Cos'è? Chi l'ha portato lì? Il racconto di chi ha ritrovato il misterioso monolite ...

FANTASTICANDO UN PO' DI......VENERDI' SERA

Spazio dedicato agli studenti di medie e superiori per pubblicare articoli, confrontarsi con i giornalisti, ottenere crediti formativi e partecipare a concorsi.

Monolite di metallo trovato nel deserto dello Utah. Cos'è? Chi l'ha portato lì? Il racconto di chi ha ritrovato il misterioso monolite ...Spazio dedicato agli studenti di medie e superiori per pubblicare articoli, confrontarsi con i giornalisti, ottenere crediti formativi e partecipare a concorsi.