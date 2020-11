Speranza: 'Messa di Natale? Adesso c'è il coprifuoco, valuteremo'. Cenone e pranzo a numero chiuso Così in Europa (Di mercoledì 25 novembre 2020) È previsto per oggi, mercoledì 25, un incontro sul numero delle persone che potranno riunirsi a tavola per la cena e il pranzo di Natale. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 novembre 2020) È previsto per oggi, mercoledì 25, un incontro suldelle persone che potranno riunirsi a tavola per la cena e ildi. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, nella ...

romi_andrio : RT @Open_gol: Speranza ha sottolineato che il coprifuoco dopo le 22 vale anche per la messa di Natale: «Il messaggio è ridurre tutte le occ… - il_piccolo : RT @marcodifonzo: Natale, Speranza: Il coprifuoco dopo le 22 c'è anche per la messa. Una valutazione sarà comunque fatta nei prossimi giorn… - ocsecnarf1 : RT @StufoRobot: #Speranza dice che il coprifuoco sarà valido anche per la messa della vigilia di #Natale . Vabbè tanto l'ultima volto che… - pi2py : RT @ilmessaggeroit: Speranza: messa di Natale? Il coprifuoco vale anche per quella -