Sostenibilità, Conai premia i progetti di eco-design che riducono l'impatto sull'ambiente (Di martedì 24 novembre 2020) Box in polietilene espanso riutilizzabili al termine di ogni ciclo d'utilizzo, che sostituiscono il pluriball. Pack che permettono di ridurre peso e ingombro degli imballaggi secondari, consentendo anche di riempire meglio i camion per il trasporto. Film estensibili piu' sottili che usano almeno il 60% di materia riciclata. E imballaggi e-commerce dal volume ridotto al minimo, taylor-made per ogni singolo prodotto da spedire. Sono le quattro innovazioni sostenibili che hanno vinto l'edizione 2020 del Bando Conai per l'eco-design, promosso dal Consorzio Nazionale Imballaggi per premiare le aziende che hanno rivisto i loro pack riducendone l'impatto ambientale. A contendersi il montepremi di 500.000 euro un totale di 289 casi presentati e 160 ammessi, segnalati per la loro portata innovativa. In crescita rispetto ai 145 ...

