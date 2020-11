Rete Unica, governo in pressing su Enel: “Progetto cruciale” (Di martedì 24 novembre 2020) pressing del governo sull’Enel in merito al progetto della Rete Unica che vedrebbe convolare a nozze One Fiber e FiberCop Il governo torna in pressing su Enel per giungere ad un accordo sulla Rete Unica. Il ministro del tesoro, Roberto Gualtieri, e quello dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, hanno inviato una missiva all’indirizzo dell’Ad dell’azienda, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 novembre 2020)delsull’in merito al progetto dellache vedrebbe convolare a nozze One Fiber e FiberCop Iltorna insuper giungere ad un accordo sulla. Il ministro del tesoro, Roberto Gualtieri, e quello dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, hanno inviato una missiva all’indirizzo dell’Ad dell’azienda, L'articolo proviene da Inews.it.

NewsMondo1 : Rete Unica, Governo in pressing su Enel: “Progetto cruciale per l’Italia” - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #ReteUnica, #Patuanelli e #Gualtieri a #Enel: “Decidete autonomamente, ma il progetto è cruciale per il Paese” https://t… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #ReteUnica, #Patuanelli e #Gualtieri a #Enel: “Decidete autonomamente, ma il progetto è cruciale per il Paese” https://t… - RassegnaZampa : #ReteUnica, #Patuanelli e #Gualtieri a #Enel: “Decidete autonomamente, ma il progetto è cruciale per il Paese” - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Rete unica, Patuanelli e Gualtieri a Enel: “Decidete autonomamente, ma il progetto è cruciale per il Paese” https://t.… -