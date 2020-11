Pattinaggio artistico | GP Italia Egna 2020 | programma | orari | tv | streaming | calendario

Leggi su oasport

(Di martedì 24 novembre 2020) Dopo il rinvio del secondo appuntamento di Torino a causa dell’emergenza sanitaria riprenderà questo fine settimana dalla Wurth Arena di(Bolzano) il Gran Premio, la nuova competizione interna distudiata dalla FISG per dare la possibilità agli atleti della Nazionale maggiore didi svolgere delle gare in sicurezza visto ilinternazionale sempre traballante e incerto. Per l’occasione ritroveremo molti pattinatori che abbiamo già avuto modo di apprezzare in occasione dell’evento inaugurale andato in scena all’IceLab Arena di Bergamo. Assisteremo infatti alla nuova sfida tra il magico e competitivo trio formato da Daniel Grassl, Matteo Rizzo e Gabriele Frangipani nella specialità ...