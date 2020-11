Papa Ratzinger, un dolore immenso: la brutta notizia poco fa (Di martedì 24 novembre 2020) Città del Vaticano – Si è spento al Gemelli, dove era in cura da tempo, Paolo Gabriele, 54 anni, l'ex maggiordomo di Benedetto XVI, condannato dal Tribunale vaticano nel 2012 ma graziato da Ratzinger qualche mese dopo, poco prima di rassegnare le dimissioni. Gabriele - imputato per furto aggravato - è stato uno dei protagonisti della stagione dei veleni, il primo Vatileaks. L'aiutante di camera che fino a quel momento non aveva avuto nemmeno una macchia nella sua carriera, era stato arrestato con l’accusa di aver sottratto alcuni documenti dall’appartamento Papale e fatti arrivare all'esterno. (Continua..) Durante le perquisizioni, oltre ai documenti, erano stati trovati a casa di Paolo Gabriele anche un assegno di 100 mila euro intestato al Papa, una pepita d’oro e una edizione dell’Eneide del 1581. A ... Leggi su howtodofor (Di martedì 24 novembre 2020) Città del Vaticano – Si è spento al Gemelli, dove era in cura da tempo, Paolo Gabriele, 54 anni, l'ex maggiordomo di Benedetto XVI, condannato dal Tribunale vaticano nel 2012 ma graziato daqualche mese dopo,prima di rassegnare le dimissioni. Gabriele - imputato per furto aggravato - è stato uno dei protagonisti della stagione dei veleni, il primo Vatileaks. L'aiutante di camera che fino a quel momento non aveva avuto nemmeno una macchia nella sua carriera, era stato arrestato con l’accusa di aver sottratto alcuni documenti dall’appartamentole e fatti arrivare all'esterno. (Continua..) Durante le perquisizioni, oltre ai documenti, erano stati trovati a casa di Paolo Gabriele anche un assegno di 100 mila euro intestato al, una pepita d’oro e una edizione dell’Eneide del 1581. A ...

