Nek operato alla mano: cosa è successo (Di martedì 24 novembre 2020) Sorridente e allettato. Così è apparso Nek sui social network. Il cantante ha raccontato di un intervenuto subito alla mano a causa di un incidente mentre era nella sua casa di campagna. Nek ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fan e spiegare il motivo dell'assenza dai social network. "Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni – ha scritto il cantante sui social – Ho avuto un incidente, mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano…Sto bene, questa adesso è la cosa più importante sono seguito da ottimi medici". Un messaggio a 'social unificati' e in tre lingue per raggiungere la sconfinata platea di fan che Nek ha sparsi per il mondo.

