L’universo visto dal giardino di casa

Leggi su wired

(Di martedì 24 novembre 2020) Sebbene si definisca ancora un fotografo amatoriale, basta digitare il suo nome su Google per scoprire che Andrew McCarthy è ormai una star nel campo della fotografia astronomica. A testimoniare il successo del suo lavoro ci sono i 335mila follower che lo seguono sull’account Instagram dall’emblematico nome cosmic background. Proprio puntando lo sguardo e gli obiettivi verso il cielo neldiè nato l’interesse di McCarthy, che concilia nei suoi scatti la curiosità dell’appassionato senza velleità accademiche e strumenti sempre più sofisticati che gli permettono di immortalare in maniera eccellente galassie, pianeti e stelle lontane. Per farvi conoscere meglio il suo lavoro abbiamo raccolto nella nostra gallery alcuni degli scatti più recenti da lui pubblicati. Wired.