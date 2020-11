Lory De Santo, la confessione: “So come funziona quel sistema li” (Di martedì 24 novembre 2020) Lory Del Santo a Mattino 5 interviene sulla discussione che ha visto coinvolte la Gregoraci e la Salemi. Foto da Instagram: @LorydelSantoofficialLa puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì 23 novembre 2020 ha lasciato numerosi strascichi all’interno della casa più spiata d’Italia. I concorrenti hanno scoperto che il programma durerà fino a febbraio, tuttavia non tutti hanno accolto la notizia con tranquillità. Nel post puntata hanno discusso Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, colpa di un vecchio episodio che vede protagonista anche Flavio Briatore. In studio a Mattino 5 si continua a parlare proprio del noto reality e a dire la sua ci pensa Lory Del Santo. LEGGI ANCHE>>>Elisabetta Gregoraci un retroscena del passato la lega a Giulia Salemi Grande ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020)Dela Mattino 5 interviene sulla discussione che ha visto coinvolte la Gregoraci e la Salemi. Foto da Instagram: @delofficialLa puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì 23 novembre 2020 ha lasciato numerosi strascichi all’interno della casa più spiata d’Italia. I concorrenti hanno scoperto che il programma durerà fino a febbraio, tuttavia non tutti hanno accolto la notizia con tranquillità. Nel post puntata hanno discusso Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, colpa di un vecchio episodio che vede protagonista anche Flavio Briatore. In studio a Mattino 5 si continua a parlare proprio del noto reality e a dire la sua ci pensaDel. LEGGI ANCHE>>>Elisabetta Gregoraci un retroscena del passato la lega a Giulia Salemi Grande ...

CSpeteguless : Pupo reciti peggio di Lory Del Santo #GFVIP - AlicePozzan : Un po' come quando mi torna in mente che Lory Del Santo stava con Erick Clapton #GFVIP - desirevzajn : iconize surgelato, lory del santo, giulia e tommy nella stessa stanza. Vogliamo replicare questa scena iconica o vo… - nonnalisa49 : @storie_italiane @RobertaBruzzone @stanzaselvaggia @eleonoradaniele Giusto ciò che ha detto Lory del Santo - Notiziedi_it : Lory Del Santo a Live Non è la D’Urso: “Amedeo Goria? C’era la mia donna di servizio…” | Video Mediaset -