Intesa Sanpaolo, da gennaio 2019 quasi 2 mln per progetti contro violenza di genere (Di martedì 24 novembre 2020) In occasione della Giornata internazionale contro la violenza delle donne (25 novembre) Intesa Sanpaolo ricorda il suo contributo per contrastare il fenomeno: da gennaio 2019 il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale, in capo alla Presidenza del Gruppo, ha destinato 1,7 milioni di euro, il 10% circa della sua dotazione, a progetti di contrasto alla violenza contro le donne. I progetti sostenuti dal Fondo, recita una nota, si rivolgono a sostenere le donne e i minori con servizi di assistenza, supporto e accoglienza. In particolare sono stati sostenuti il progetto “HELP SOS” dei Centri Antiviolenza E.M.M.A. Onlus a Torino e Pinerolo, il progetto “A.I.U.T.O.” di LiberaMente – ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 novembre 2020) In occasione della Giornata internazionaleladelle donne (25 novembre)ricorda il suo contributo per contrastare il fenomeno: dail Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale, in capo alla Presidenza del Gruppo, ha destinato 1,7 milioni di euro, il 10% circa della sua dotazione, adi contrasto allale donne. Isostenuti dal Fondo, recita una nota, si rivolgono a sostenere le donne e i minori con servizi di assistenza, supporto e accoglienza. In particolare sono stati sostenuti il progetto “HELP SOS” dei Centri AntiE.M.M.A. Onlus a Torino e Pinerolo, il progetto “A.I.U.T.O.” di LiberaMente – ...

