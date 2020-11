Il Don Chisciotte della Mancetta (Di martedì 24 novembre 2020) di Alessio Mannino. Fir, ovvero Fondo Indennizzi ai Risparmiatori turlupinati: è guerra fredda al Mef tra il ministro Gualtieri (Pd) e il sottosegretario Alessio Villarosa (M5S). Un gioco al massacro in cui a rimetterci, naturalmente, sono i 144mila ex soci delle defunte popolari che hanno inoltrato le domande per un misero rimborso (appena il 40% d’anticipo sul 30% del dovuto). In un mese e mezzo la commissione “indipendente”, in realtà emanazione del Ministero dell’Economia e Finanza, ne ha bonificate solo 3300: a questi ritmi finirà il lavoro quando parecchi destinatari, anziani fidatisi per una vita dei banksters locali, non saranno più fra noi. Rinfocolatosi nuovamente il malcontento delle associazioni delle vittime dei crac, Villarosa cerca maldestramente di ributtare la palla nel campo della burocrazia, cioè di Gualtieri. Fra i due, da mesi c’è una ... Leggi su ilparagone (Di martedì 24 novembre 2020) di Alessio Mannino. Fir, ovvero Fondo Indennizzi ai Risparmiatori turlupinati: è guerra fredda al Mef tra il ministro Gualtieri (Pd) e il sottosegretario Alessio Villarosa (M5S). Un gioco al massacro in cui a rimetterci, naturalmente, sono i 144mila ex soci delle defunte popolari che hanno inoltrato le domande per un misero rimborso (appena il 40% d’anticipo sul 30% del dovuto). In un mese e mezzo la commissione “indipendente”, in realtà emanazione del Ministero dell’Economia e Finanza, ne ha bonificate solo 3300: a questi ritmi finirà il lavoro quando parecchi destinatari, anziani fidatisi per una vita dei banksters locali, non saranno più fra noi. Rinfocolatosi nuovamente il malcontento delle associazioni delle vittime dei crac, Villarosa cerca maldestramente di ributtare la palla nel campoburocrazia, cioè di Gualtieri. Fra i due, da mesi c’è una ...

