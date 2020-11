Dpcm di Natale: le regole per gli spostamenti (Di martedì 24 novembre 2020) Un patto con i Paesi transfrontalieri per mantenere chiusi almeno fino al 10 gennaio gli impianti sciistici. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in queste ore starebbe lavorando a un accordo tra diversi Paesi europei che consenta le vacanze nelle località di montagna ma senza lo sci, per evitare che la neve si trasformi di nuovo in volano di contagio tra rifugi e cabinovie. Il premier – come racconta Repubblica – avrebbe parlato del progetto con il presidente francese Emmanuel Macron, poi con l’austriaco Sebastian Kurz e infine anche con Angela Merkel. Alla Cancelliera, Conte avrebbe chiesto anche di farsi promotrice di un protocollo europeo che fissi le tappe per la riapertura graduale degli impianti, ma solo dopo le festività. È probabile, dunque, che il 2 dicembre la Commissione europea pubblichi nuove raccomandazioni ai governi su come allentare le misure in maniera ... Leggi su linkiesta (Di martedì 24 novembre 2020) Un patto con i Paesi transfrontalieri per mantenere chiusi almeno fino al 10 gennaio gli impianti sciistici. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in queste ore starebbe lavorando a un accordo tra diversi Paesi europei che consenta le vacanze nelle località di montagna ma senza lo sci, per evitare che la neve si trasformi di nuovo in volano di contagio tra rifugi e cabinovie. Il premier – come racconta Repubblica – avrebbe parlato del progetto con il presidente francese Emmanuel Macron, poi con l’austriaco Sebastian Kurz e infine anche con Angela Merkel. Alla Cancelliera, Conte avrebbe chiesto anche di farsi promotrice di un protocollo europeo che fissi le tappe per la riapertura graduale degli impianti, ma solo dopo le festività. È probabile, dunque, che il 2 dicembre la Commissione europea pubblichi nuove raccomandazioni ai governi su come allentare le misure in maniera ...

GianlucaVasto : Gli ultimi dpcm stanno funzionando, contiamo di arrivare a dicembre senza più zone rosse. A Natale l'attenzione dov… - Corriere : Conte: «Per Natale misure ad hoc, non sarà come a Ferragosto. Niente vacanze sulla neve» - VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - kisimaio : RT @GianlucaVasto: Gli ultimi dpcm stanno funzionando, contiamo di arrivare a dicembre senza più zone rosse. A Natale l'attenzione dovrà pe… - Cap2060 : RT @BarillariDav: Siete pronti per un nuovo dpcm ? Decideranno loro chi potrai incontrare a Natale, quanti amici o parenti potrai invitare… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale Dpcm Natale, Conte: «Per le Feste misure ad hoc, non ripeteremo Ferragosto» Corriere della Sera Regioni all’attacco: chiudere piste sci danno irreversibile

Lo stop allo sci e alle vacanze sulla neve a Natale provocherebbe "un danno irreversibile". Le regioni vanno all'attacco del premier Giuseppe Conte e rilanciano approvando le linee guida per far parti ...

La Guardia di Finanza sequestra un milione e 779mila luminarie natalizie non sicure

Gli articoli non erano stati sottoposti ai rigorosi controlli preventivi volti a garantire un sicuro utilizzo da parte degli ignari acquirenti, facendo correre a questi ultimi il rischio di incorrere ...

Lo stop allo sci e alle vacanze sulla neve a Natale provocherebbe "un danno irreversibile". Le regioni vanno all'attacco del premier Giuseppe Conte e rilanciano approvando le linee guida per far parti ...Gli articoli non erano stati sottoposti ai rigorosi controlli preventivi volti a garantire un sicuro utilizzo da parte degli ignari acquirenti, facendo correre a questi ultimi il rischio di incorrere ...