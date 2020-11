Daydreamer verso la sostituzione natalizia di altri programmi oltre a “Pomeriggio 5” (Di martedì 24 novembre 2020) “Daydreamer – Le Ali del Sogno” ci sta regalando puntate sempre più appassionanti, ma sono ancora molte. Ecco perché dal 21 dicembre si parla di riportare la soap al “daytime” dal lunedì al venerdì in sostituzione natalizia di “Pomeriggio 5“. Inoltre da gennaio non ci sarà più “Il Segreto” e la sempre seguitissima soap turca potrebbe prendere il posto della telenovela spagnola. Tuttavia sono trapelate altre indiscrezioni sulla nuova programmazione della storia d’amore di Sanem e Can: vediamole! Daydreamer potrebbe sostituire diversi famosi programmi “Erkenci Kus” potrebbe essere trasmesso non solo nella fascia oraria di “Pomeriggio 5“, ma sostituire anche un altro programma di Barbara D’Urso, ovvero “Domenica Live”, che in questi ultimi mesi ha ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 24 novembre 2020) “– Le Ali del Sogno” ci sta regalando puntate sempre più appassionanti, ma sono ancora molte. Ecco perché dal 21 dicembre si parla di riportare la soap al “daytime” dal lunedì al venerdì indi5“. Inda gennaio non ci sarà più “Il Segreto” e la sempre seguitissima soap turca potrebbe prendere il posto della telenovela spagnola. Tuttavia sono trapelate altre indiscrezioni sulla nuova programmazione della storia d’amore di Sanem e Can: vediamole!potrebbe sostituire diversi famosi“Erkenci Kus” potrebbe essere trasmesso non solo nella fascia oraria di5“, ma sostituire anche un altro programma di Barbara D’Urso, ovvero “Domenica Live”, che in questi ultimi mesi ha ...

VannaiolaGabry : Vestiti così, in macchina verso il set, Can che guida e Demet che canta e balla. Chi non ricorda è complice. #Daydreamer #DaydreamerRewatch - Piaascione94 : RT @poopey_sg: Il mio odio verso Can Divit in questo momento è paragonabile al mio amore per Can Yaman ???? #DayDreamer - poopey_sg : Il mio odio verso Can Divit in questo momento è paragonabile al mio amore per Can Yaman ???? #DayDreamer - beba87644261 : Delle volte mi assaliva una rabbia ??... verso Can (Divit) .... ogni ragione doveva essere sempre la sua e non ascol… - cambialestelle7 : Le aveva chiesto di non farlo. Ma lei lo ha fatto. C. non prova a capirla, non cerca di leggere quanta sofferenza c… -