Calciomercato Milan, Calhanoglu non rinnova. Pronta l'offerta a Thauvin (Di martedì 24 novembre 2020) Calciomercato Milan: Calhanoglu non rinnova, così i rossoneri sarebbero pronti a fiondarsi su Florian Thauvin Il Milan e Calhanoglu sono sempre più lontani. Il turco chiederebbe sempre 7 milioni di euro, mentre il club di Via Aldo Rossi non si spingerebbe oltre i 3,5 milioni. Stando a quanto riferisce Telefoot, qualora l'ex Bayer Leverkusen lasciasse Milanello, Maldini e Massara sarebbero intenzionati a prelevare Thauvin del Marsiglia. Il giocatore francese non ha ancora rinnovato il proprio contratto ed ecco perché i rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto un contratto triennale a 3 milioni di euro più bonus per convincerlo a firmare.

