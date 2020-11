Calcio per l’amicizia punta al Guinness dei Primati (Di martedì 24 novembre 2020) Il programma sociale internazionale per bambini “Calcio per l’amicizia” di PAO “Gazprom” è pronto per stabilire un nuovo Guiness dei Primati Come parte degli eventi finali dell’ottava stagione del programma sociale internazionale per bambini “Calcio per l’amicizia” di PAO “Gazprom”, si tenterà di stabilire un nuovo titolo Guinness WORLD RECORDS®. I giovani partecipanti al programma, provenienti… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 24 novembre 2020) Il programma sociale internazionale per bambini “per” di PAO “Gazprom” è pronto per stabilire un nuovo Guiness deiCome parte degli eventi finali dell’ottava stagione del programma sociale internazionale per bambini “per” di PAO “Gazprom”, si tenterà di stabilire un nuovo titoloWORLD RECORDS®. I giovani partecipanti al programma, provenienti… L'articolo Corriere Nazionale.

SkySport : ULTIM'ORA MILAN Ibrahimovic, oggi accertamenti per l'infortunio Lo svedese rischia almeno tre settimane di stop… - ZZiliani : Per chi ama lo sport e il calcio regolare, quello che da anni non riusciamo più a vedere in Italia, ricordo come do… - Agenzia_Ansa : Milan: lesione alla coscia per #Ibrahimovic, controllo fra 10 giorni L'attaccante salterà almeno Lilla, Fiorentina… - Lauromora73 : RT @willy_signori: Zero tweet sul servizio di report sul Milan da parte di @pisto_gol @zziliani. ZERO. Solo per ricordare chi ha fatto fi… - Doncastford : #GFVIP Tommy ti amo ma poi non ti sorprendere se fra non ti parla delle sue ragioni per andare via se ogni volta lo… -