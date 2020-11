(Di martedì 24 novembre 2020) . Tokyo ha chiuso con un guadagno del 2,03 per cento. MILANO –24. Dopo la chiusura dei debole della prima giornata della settimana, iprovano una risalita importante sulla spinta arrivata dagli Usa con la nomina di Yellen al Tesoro.24, Piazza Affari apre inLa chiusura in positivo di Wall Street ha portato inquasi tutti iasiatici. Tokyo ha registrato un guadagno del 2,03% e Hong Kong dello 0,3%. L’unica a terminare la seduta in rosso è stata Shanghai (-0,34%). Apertura inanche nel Vecchio Continente. La Maglia Rosa è sempre Milano (+1,4%). Bene anche Francoforte (+0,86%), Parigi (+0,9%) e Londra (+0,8%). Borsa MilanoIin ...

Fusillide : RT @repubblica: Le Borse di oggi, 24 novembre. Mercati positivi sulla spinta di Yellen al Tesoro Usa [di Raffaele Ricciardi] [aggiornamento… - GUASABARAeditor : RT @repubblica: Le Borse di oggi, 24 novembre. Mercati positivi sulla spinta di Yellen al Tesoro Usa [di Raffaele Ricciardi] [aggiornamento… - repubblica : Le Borse di oggi, 24 novembre. Mercati positivi sulla spinta di Yellen al Tesoro Usa [di Raffaele Ricciardi] [aggio… - NewsMondo1 : Borse 24 novembre, mercati europei in rialzo - alcinx : RT @repubblica: Le Borse di oggi, 24 novembre. Mercati positivi sulla spinta di Yellen al Tesoro Usa -

Ultime Notizie dalla rete : Borse novembre

Piazza Affari parte in rialzo, in sintonia con le altre borse europee, confermando la fase positiva dei mercati sull'ottimismo per gli sviluppi sui vaccini contro il Covid che alimentano le speranze p ...Avvio in rialzo per le principali Borse europee sostenute ancora una volta dall'ottimismo ... si attende l'uscita dell'indice IFO che misura la fiducia degli imprenditori tedeschi nel mese di novembre ...