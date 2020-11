Biathlon, Dorothea Wierer e l’Odissea verso Kontiolahti. Oggi il tampone a Milano, poi il volo per Helsinki. E l’autobus…”Difficile smaltire questi viaggi” (Di martedì 24 novembre 2020) Dorothea Wierer si appresta a incominciare la propria avventura nella Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon. L’azzurra sarà chiamata a difendere la Sfera di Cristallo, conquistata con grande classe nelle ultime due edizioni: un eventuale tris consecutivo la proietterebbe ancora di più nella storia di questo sport. L’altoatesina è ancora una volta la grande favorita della vigilia, ma non sarà facile confermarsi, anche perché la concorrenza si presenta particolarmente agguerrita ai nastri di partenza di questa stagione. Va tra l’altro considerata l’emergenza sanitaria che potrebbe incidere sul regolare svolgimento delle varie competizioni, la stessa atleta ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport che “vincerà la Coppa del Mondo chi si ammalerà di meno”. Il viaggio per arrivare a Kontiolahti, cittadina della Finlandia dove ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020)si appresta a incominciare la propria avventura nella Coppa del Mondo 2020-2021 di. L’azzurra sarà chiamata a difendere la Sfera di Cristallo, conquistata con grande classe nelle ultime due edizioni: un eventuale tris consecutivo la proietterebbe ancora di più nella storia di questo sport. L’altoatesina è ancora una volta la grande favorita della vigilia, ma non sarà facile confermarsi, anche perché la concorrenza si presenta particolarmente agguerrita ai nastri di partenza di questa stagione. Va tra l’altro considerata l’emergenza sanitaria che potrebbe incidere sul regolare svolgimento delle varie competizioni, la stessa atleta ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport che “vincerà la Coppa del Mondo chi si ammalerà di meno”. Il viaggio per arrivare a, cittadina della Finlandia dove ...

