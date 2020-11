“Antonio fu ucciso” | a giudizio la coppia degli orrori di Caivano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOmicidio volontario. Con questa accusa il gup di Napoli ha rinviato aMarianna Fabozzi, madre di Antonio Giglio, bimbo di 4 anni precipitato nel vuoto il 28 aprile del 2013 dalla finestra dell’appartamento di casa dal parco Verde di(Na). Rinviato aper favoreggiamento anche il suo ex compagno Raimondo Caputo. I due sono già stati indagati e lui condannato all’ergastolo per la morte di Fortuna Loffredo, la piccola abusata sessualmente e lanciata nel vuoto a. Gennaro Giglio, padre del bambino, difeso dagli avvocati Sergio e Angelo Pisani, ha più volte accusato la ex (Marianna Fabozzi) della morte di suo figlio Antonio. Secondo quanto riferito dalla madre, Antonio sarebbe precipitato dopo essersi sporto troppo dalla finestra nel tentativo di guardare un ...