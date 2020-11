‘Amici di Maria De Filippi’ | un cantante del talent finirà a processo | ecco perché

Leggi su isaechia

(Di martedì 24 novembre 2020) Daniel Cosmic, allievo della diciottesima edizione di Amici diDe Filippi, era finito al centro delle polemiche per delle frasi rivolte ad una sua fan durante una diretta. Espressioni come “Cosa fai come hobby oltre che mangiare”?, avevano scatenato la bufera sui social tanto che il suo manager, Francesco Facchinetti, aveva deciso di chiudere i suoi profili social“chi sbaglia paga”. Poche ore fa è arrivata la notizia del rinvio a giudizio di Daniel che è accusato di bodyshaming nei confronti di una ragazza molto giovane e dovrà rispondere di diffamazione aggravata da motivi futili. A quanto pare, quell’episodio ha segnato profondamente la giovane che ha dovuto fare riscorso a delle sedute da uno psicoterapeuta e per questo, insieme ai genitori, ha deciso di denunciare il. L'articolo proviene da Isa e Chia.