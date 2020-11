Wine2wine, indagine Vinitaly-Nomisma: cresce solo un’azienda su dieci nel 2020 (Di lunedì 23 novembre 2020) solo un’azienda vitivinicola italiana su 10 aumenterà il proprio business nel 2020, mentre per oltre 7 su 10 le vendite totali vireranno in negativo. È quanto emerge dall’indagine dell’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor presentata nel corso del Summit internazionale “Il futuro del vino: visioni differenti, unica prospettiva“. È difficile commentare dati le cui cause non riflettono il reale stato di salute del vino italiano – afferma il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani – ma un’epidemia mondiale in cui tra l’altro il vino italiano sta pagando la metà delle perdite rispetto ai propri competitor. Il nostro settore avrà tutti i fondamentali per ripartire, a patto che le scelte siano corali e si attui una promozione di bandiera all’altezza della notorietà ... Leggi su winemag (Di lunedì 23 novembre 2020)vitivinicola italiana su 10 aumenterà il proprio business nel, mentre per oltre 7 su 10 le vendite totali vireranno in negativo. È quanto emerge dall’dell’OsservatorioWine Monitor presentata nel corso del Summit internazionale “Il futuro del vino: visioni differenti, unica prospettiva“. È difficile commentare dati le cui cause non riflettono il reale stato di salute del vino italiano – afferma il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani – ma un’epidemia mondiale in cui tra l’altro il vino italiano sta pagando la metà delle perdite rispetto ai propri competitor. Il nostro settore avrà tutti i fondamentali per ripartire, a patto che le scelte siano corali e si attui una promozione di bandiera all’altezza della notorietà ...

Gdo, lockdown e chiusura di ristoranti e bar spingono le vendite di vino nei supermercati

I numeri emersi da un'indagine effettuata da IRI per Vinitaly sono stati resi noti oggi nel corso della 16° edizione della tavola rotonda “Vino e Grande distribuzione di fronte al cambiamento”, ...

Vino, vendite nei supermercati in crescita del 7%. In calo le promozioni

Analisi di Iri per Vinitaly nell'ambito di Wine2Wine Exibition: gli acquisti dei primi 10 mesi del 2020 sono saliti del +5,3% in volume e del 6,9% in valore (prezzi cresciuti dell’1,4%) ...

