Violenza sulle donne: la Camera di Commercio di Napoli si colora di rosso (Di lunedì 23 novembre 2020) Giornata mondiale contro la Violenza sulle donne: la Camera di Commercio di Napoli si illuminerà di rosso per una settimana. La Camera di Commercio di Napoli, confermando da due anni il suo impegno a sostegno della lotta contro il femminicidio, sarà illuminata di rosso per un'intera settimana. L'iniziativa, che prende il via oggi lunedì 23 novembre, proseguirà per sette giorni a ridosso della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne in programma mercoledì 25 novembre. "Vogliamo continuare a dare una nostra testimonianza concreta – ha spiegato il presidente della Camera di Commercio di Napoli, ...

