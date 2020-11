Violenza contro le donne, la Rai cancella l'intervista di Franca Leosini all'aggressore di Lucia Annibali: scatta la polemica (Di lunedì 23 novembre 2020) Fa discutere la decisione della Rai di cancellare dal palinsesto l'intervista di Franca Leosini all'aggressore di Lucia Annibali. Secondo Rai Cultura, sarebbe stato inopportuno dare voce a Luca Varani,... Leggi su leggo (Di lunedì 23 novembre 2020) Fa discutere la decisione della Rai dire dal palinsesto l'diall'di. Secondo Rai Cultura, sarebbe stato inopportuno dare voce a Luca Varani,...

TERAMO – In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri annuncia l’apertura di un c ...

TERAMO – Anche quest’anno, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’ONU promuove una campagna di 16 giorni dal titolo ‘Orange the World’. Dal 25 novembre al ...

