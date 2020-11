Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020)DEL 23 NOVEMBREORE 15:20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN QUESTO MOMENTO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E LAURENTINA CODE SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE PR LAVORI SU VIA RINALDO D’AQUINO IN DIREZIONE DI COLLEVERDE CODE PER INCIDENTE SU VIA AMICO ASPERTINI CON RIPERCUSSIONI SU VIA DI TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE TORRE GAIA CI SOPSTIAMO SULLA PRENESTINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA OSTERIA DELL’OSA E COLLE PRENESTINO NELLE DUE DIREZIONI UNO SGUARDO AI LAVORI SULLA SS4 SALARIA, LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLO SPARTITRAFFICO CENTRALE ALTEZZA VILLA ...