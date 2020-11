Una parte importante del vaccino AstraZeneca è prodotta alla Irbm di Pomezia (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - C'è un pezzetto importante di'Italia dietro lo sviluppo di uno dei più promettenti candidati vaccini contro Sars-CoV-2. Si tratta dell'azienda Advent del gruppo Irbm la cui sede è a Pomezia, a una trentina di chilometri dalla Capitale. L'azienda italiana è specializzata nel trattamento degli adenovirus depotenziati da usare come vettori per introdurre nell'organismo proteine virali capaci di stimolare la reazione immunitaria e preparare così il paziente a risponde con i propri anticorpi a una infezione del virus svolge e ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo del vaccino che ora è implementato anche da AstraZeneca . Il 7 febbraio scorso, dopo cioè poco meno di un mese dal rilascio da parte delle autorità cinesi delle prime sequenze genetiche del Sars-CoV2, il virus ... Leggi su agi (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - C'è un pezzettodi'Italia dietro lo sviluppo di uno dei più promettenti candidati vaccini contro Sars-CoV-2. Si tratta dell'azienda Advent del gruppo Irbm la cui sede è a, a una trentina di chilometri dCapitale. L'azienda italiana è specializzata nel trattamento degli adenovirus depotenziati da usare come vettori per introdurre nell'organismo proteine virali capaci di stimolare la reazione immunitaria e preparare così il paziente a risponde con i propri anticorpi a una infezione del virus svolge e ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo delche ora è implementato anche da. Il 7 febbraio scorso, dopo cioè poco meno di un mese dal rilascio dadelle autorità cinesi delle prime sequenze genetiche del Sars-CoV2, il virus ...

Una parte importante del vaccino AstraZeneca è prodotta alla Irbm di Pomezia AGI - Agenzia Giornalistica Italia Sindaco di Napoli, la confessione di Fico: «Mi piacerebbe ma adesso faccio altro»

Si sfila il presidente della Camera Roberto Fico dalla corsa alla poltrona a sindaco di Napoli nel post de Magistris. Se si tratta di tatticismo o strategia lo vedremo presto, per il momento la terza.

Fleets: le “Storie” in stile Instagram arrivano anche su Twitter

Twitter si prepara ad accogliere la sua versione delle “Storie” in versione Instagram sulla propria app. Dopo averne avviato la sperimentazione lo scorso marzo infatti l’azienda ha deciso di implement ...

