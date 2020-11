Traffico Roma del 23-11-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazionecomplessivamente scorrevole nessuna segnalazione sulla raccordo mentre ci sono difficoltà sulla Braccianese dove per le conseguenze di un incidente si sono formati i comuni tra la storta e l’abitato di Osteria Nuova proseguono i lavori sulla Salaria lavori che comportano La deviazione per ilnelle due direzioni di marcia Sul cavalcavia della motorizzazione civile frequenti la formazione di code In entrambe le direzioni code segnalate al momento in uscita dala polizia locale Ci segnano un incidente al Aurelio sulla circonvallazione Cornelia in prossimità di largo Alessandro caravillani inevitabili le ripercussioni incidente anche in via Vercelli con code tra Piazza Re die la Tuscolana altro incidente attenzione sulla via ...