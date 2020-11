Terremoto Irpinia, Mattarella 40 anni dopo: “Evento più catastrofico dell’era repubblicana. Oggi come allora serve impegno comune” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il “più catastrofico evento” della storia repubblicana. Così Sergio Mattarella ha definito il sisma dell’Irpinia, che scosse il Sud Italia il 23 novembre di quarant’anni fa: “Profonda è stata la ferita alle popolazioni e ai territori. Immensa la volontà e la forza per ripartire”, ricorda il capo dello Stato nel suo messaggio per l’anniversario del Terremoto. “La Repubblica – scrive – venne scossa da quel Terremoto che aveva colpito aree interne e in parte isolate del nostro Paese ma tutto il Paese seppe unirsi e, come è accaduto in altri momenti difficili, l’impegno comune divenne la leva più forte per superare gli ostacoli”. Le istituzioni democratiche “trassero lezione dalle fragilità emerse”: dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Il “piùevento” della storia. Così Sergioha definito il sisma dell’, che scosse il Sud Italia il 23 novembre di quarant’fa: “Profonda è stata la ferita alle popolazioni e ai territori. Immensa la volontà e la forza per ripartire”, ricorda il capo dello Stato nel suo messaggio per l’versario del. “La Repubblica – scrive – venne scossa da quelche aveva colpito aree interne e in parte isolate del nostro Paese ma tutto il Paese seppe unirsi e,è accaduto in altri momenti difficili, l’comune divenne la leva più forte per superare gli ostacoli”. Le istituzioni democratiche “trassero lezione dalle fragilità emerse”:...

