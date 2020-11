Terna,85 mln per un nuovo collegamento “invisibile” tra Italia e Austria (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Terna investe 85 milioni di euro per collegare Italia e Austria. La società che gestisce la rete elettrica nazionale ha avviato i lavori per la realizzazione di una nuova infrastruttura strategica in ambito europeo che aumenterà l'affidabilità e la sicurezza degli scambi di energia tra i due Paesi con importanti benefici per la collettività.L'investimento prevede la costruzione di una linea elettrica a 220 kV che congiungerà la stazione di Glorenza, in Alto Adige, con quella Austriaca di Nauders, attraverso un cavo di 28 km “invisibile” in quanto completamente interrato e quindi con ridotto impatto paesaggistico. Terna, in coordinamento con il gestore di rete Austriaco Apg, ha aperto i cantieri che coinvolgeranno diverse imprese specializzate per una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –investe 85 milioni di euro per collegare. La società che gestisce la rete elettrica nazionale ha avviato i lavori per la realizzazione di una nuova infrastruttura strategica in ambito europeo che aumenterà l'affidabilità e la sicurezza degli scambi di energia tra i due Paesi con importanti benefici per la collettività.L'investimento prevede la costruzione di una linea elettrica a 220 kV che congiungerà la stazione di Glorenza, in Alto Adige, con quellaca di Nauders, attraverso un cavo di 28 kmin quanto completamente interrato e quindi con ridotto impatto paesaggistico., in coordinamento con il gestore di reteco Apg, ha aperto i cantieri che coinvolgeranno diverse imprese specializzate per una ...

Italpress : Terna,85 mln per un nuovo collegamento “invisibile” tra Italia e Austria - CorriereCitta : Terna,85 mln per un nuovo collegamento “invisibile” tra Italia e Austria - AndFranchini : Terna,85 mln per un nuovo collegamento 'invisibile' tra Italia e Austria Agenzia di stampa Italpress - Italpress - v33Redazione : Collegamento Italia-Austria: Terna investe 85 mln - Affaritaliani : Terna, 85 mln per il nuovo collegamento 'invisibile' tra Italia e Austria -