Ragazzo di 24 anni trovato morto in una barca (Di lunedì 23 novembre 2020) . Tragedia sul lungotevere Arnaldo Da Brescia a Roma, dove sabato pomeriggio un Ragazzo di 24 anni è stato trovato morto all'interno di una barca. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato e la Scientifica, per i rilievi. La salma sarà sottoposta ad autopsia. Si ipotizza un malore o un'overdose. Un Ragazzo è stato trovato morto sul lungotevere Arnaldo da Brescia a Roma. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno di una barca nel pomeriggio di ieri, sabato 21 novembre. Secondo i primi accertamenti la vittima sarebbe un ventiquattrenne. Ricevuta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Villa Glori, che ha svolto gli accertamenti del caso e la ...

