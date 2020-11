Patrick Zaki, l’appello di Amnesty: “Detenzione preventiva serve per farlo dimenticare al mondo, sia scarcerato entro il capodanno copto” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Il calvario di Patrick Zaki va avanti da 9 mesi e mezzo. Ha una serie di accuse assurde, gravi, da adesione a gruppi terroristi a sovversione che potrebbero costargli una condanna all’ergastolo. Lo scopo della detenzione preventiva non ha lo scopo di portare avanti indagini, ma è quello di far dimenticare al mondo Patrick e gli altri arrestati al mondo”, così il portavoce Amnesty International, Riccardo Noury, a proposito delle ultime notizie sulla detenzione di Patrick Zaki in Egitto. Noury lancia quindi un appello: “Faccio un appello alle autorità egiziane affinché Patrick entro il capodanno copto, il 7 gennaio, sia rilasciato, e al governo italiano di fare tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) “Il calvario diva avanti da 9 mesi e mezzo. Ha una serie di accuse assurde, gravi, da adesione a gruppi terroristi a sovversione che potrebbero costargli una condanna all’ergastolo. Lo scopo della detenzionenon ha lo scopo di portare avanti indagini, ma è quello di farale gli altri arrestati al”, così il portavoceInternational, Riccardo Noury, a proposito delle ultime notizie sulla detenzione diin Egitto. Noury lancia quindi un appello: “Faccio un appello alle autorità egiziane affinchéilcopto, il 7 gennaio, sia rilasciato, e al governo italiano di fare tutto ...

