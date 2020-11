Nel Napoli di Gattuso hanno vinto gli ammutinati, questi sono i risultati (Di lunedì 23 novembre 2020) Gattuso è come l’amministratore del condominio di Gino Rivieccio: se n’adda ji. Lo sconfittismo azzurro è negli occhi di Gattuso. Il percorso mediocre del suo Napoli sta per compiere un anno. Va bene c’è una coppa Italia. Ma sotto il vestito di questo Napoli, non c’è nulla. C’è l’aurea mediocritas di un allenatore che ci ha messo un anno per confermare che il problema non è la panchina, anche se ci sta mettendo tanto del suo. Per rimpolpare la retorica del gruppo e della fatica ha lasciato ancora sul terreno di gioco gli ammutinati azzurri. Quelli che con una story supercazzolano i tifosi che gongolano, vedendo che girano il caffè come loro. Gattuso non ha avuto le palle di fare come fece Marcello Lippi, che invero già sentiva puzza di esonero. Fuori a pedate Nela, Francini e Policano. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020)è come l’amministratore del condominio di Gino Rivieccio: se n’adda ji. Lo sconfittismo azzurro è negli occhi di. Il percorso mediocre del suosta per compiere un anno. Va bene c’è una coppa Italia. Ma sotto il vestito di questo, non c’è nulla. C’è l’aurea mediocritas di un allenatore che ci ha messo un anno per confermare che il problema non è la panchina, anche se ci sta mettendo tanto del suo. Per rimpolpare la retorica del gruppo e della fatica ha lasciato ancora sul terreno di gioco gliazzurri. Quelli che con una story supercazzolano i tifosi che gongolano, vedendo che girano il caffè come loro.non ha avuto le palle di fare come fece Marcello Lippi, che invero già sentiva puzza di esonero. Fuori a pedate Nela, Francini e Policano. ...

Agenzia_Ansa : Napoli, esordio per #Biden nel presepe tra pastori con la mascherina Opera dell'artigiano Di Virgilio, 'elezione Us… - sbonaccini : ??#SPORT, ancora un grande evento in Emilia-Romagna: la FINALE di @SupercoppaITA al Mapei Stadium di Reggio Emilia.… - napolista : Nel Napoli di Gattuso hanno vinto gli ammutinati, questi sono i risultati Ai giocatori è stato permesso di essere p… - INL_gov : Un protocollo d'intesa firmato da #INL Napoli; @INPS_it, @inail_gov e ASL locali; Cassa Edile; Sindacati per contra… - GianninoGreek : E nel #derby manca l'espulsione di #Kessie. E con in #Napoli manca il rosso a #Ibra Fortunelli sti milanisti eh..… -