Moratti: "Ibra è sempre decisivo. Il tempo non l'ha scalfito" (Di lunedì 23 novembre 2020) Intervistato da Radio Kiss Kiss, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato di Napoli-Milan e del suo protagonista, Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Zlatan sta facendo delle cose egregie con la maglia del Milan. Si tratta di un vero e proprio fuoriclasse. Il tempo non lo ha scalfito, anzi, sta facendo vedere cose di livello assoluto. Con il tempo ha imparato anche a gestirsi". Su Lukaku: "Lukaku per me è una sorpresa. Non pensavo che potesse fare così bene. Il belga è un calciatore molto umile. Io avrei voluto un calciatore del Napoli nella mia Inter. Uno come Lorenzo Insigne sarebbe servito anche ai nerazzurri. Io lo avrei preso molto volentieri". Foto: Sito uff. Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

