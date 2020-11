Maltempo, in atto verifica danni per richiesta stato di emergenza (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito della recente ondata di Maltempo che si è abbattuta anche su alcune zone della Campania, e in particolare nell’area del Cilento, la Protezione Civile è impegnata in una verifica attenta delle varie situazioni gravi createsi a causa di forte vento e allagamenti. A conclusione dell’istruttoria, la Regione procederà con la richiesta al Governo dello stato di emergenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito della recente ondata diche si è abbattuta anche su alcune zone della Campania, e in particolare nell’area del Cilento, la Protezione Civile è impegnata in unaattenta delle varie situazioni gravi createsi a causa di forte vento e allagamenti. A conclusione dell’istruttoria, la Regione procederà con laal Governo dellodi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

irpiniatimes1 : Maltempo, in atto verifica danni per richiesta stato di emergenza - __Dissacrante__ : Santo cielo chi ha costruito questa colata di cemento che con un atto di coraggio hanno definito ponte? #Crotone… - Ultron65 : RT @iconameteo: #Maltempo intenso sulla #Calabria, dove sono in atto piogge e nubifragi: #Crotone è stata colpita da un'#alluvione. #21nov… - drubald : RT @iconameteo: #Maltempo intenso sulla #Calabria, dove sono in atto piogge e nubifragi: #Crotone è stata colpita da un'#alluvione. #21nov… - iconameteo : #Maltempo intenso sulla #Calabria, dove sono in atto piogge e nubifragi: #Crotone è stata colpita da un'#alluvione.… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo atto Meteo CRONACA DIRETTA: CICLONE in azione, NUBIFRAGI, ALLUVIONI LAMPO, VENTO e NEVE. EVOLUZIONE per le PROSSIME ORE iLMeteo.it Maltempo, in atto verifica danni per richiesta stato di emergenza

A seguito della recente ondata di maltempo che si è abbattuta anche su alcune zone della Campania, e in particolare nell'area del Cilento, la Protezione Civi ...

Maltempo in Calabria, Cirò e Crotone finiscono nell'occhio del ciclone

I forti nubifragi del 21 e 22 novembre hanno ferito gravemente l'agricoltura di un'ampia fascia di territorio lungo il mare Jonio, da Corigliano Calabro nel cosentino fino a Isola di Capo Rizzuto nel ...

A seguito della recente ondata di maltempo che si è abbattuta anche su alcune zone della Campania, e in particolare nell'area del Cilento, la Protezione Civi ...I forti nubifragi del 21 e 22 novembre hanno ferito gravemente l'agricoltura di un'ampia fascia di territorio lungo il mare Jonio, da Corigliano Calabro nel cosentino fino a Isola di Capo Rizzuto nel ...