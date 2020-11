(Di lunedì 23 novembre 2020) La “macchina delle”, su cui il presidente del Consiglio voleva accelerare convocando i tavoli di maggioranza con i leader dei partiti, procede a singhiozzo. L’ultima frenata è di poche ore fa. Fonti di governo fanno sapere che il tavolo è tornano a riunirsi quella mattina sui temi rimasti aperti, a partire dall’armonizzazione del sistema istituzionale con la riforma del taglio dei Parlamentari. E, quindi: legge elettorale, superamento del bicameralismo perfetto, legge Fornaro ed elettorato attivo per la scelta dei senatori. La discussione ”è stata ampia” viene riferito, ma “il tavolo ha concordato la necessità di un ulteriore approfondimento”. Tradotto: è muro contro muro. Uno stallo che porta il Pd a chiedere l’intervento del presidente del Consiglio: “si muova e lo faccia in fretta, è lui ildelle ...

gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: M5s e Iv frenano sulle riforme. Il Pd a Conte: 'Sei tu il garante' - HuffPostItalia : M5s e Iv frenano sulle riforme. Il Pd a Conte: 'Sei tu il garante' -

Ultime Notizie dalla rete : M5s frenano

L'HuffPost

A frenare, riferiscono fonti parlamentari, sarebbero stati in particolare M5s e Italia Viva. I Cinque Stelle, in particolare, avrebbero posto il loro altolà alle ipotesi in campo per arrivare a un ...AGI - Le fibrillazioni nel centrodestra tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sul dialogo tra i forzisti e la maggioranza di governo frenano anche la scelta dei ... Quasi in perfetta solitudine. Nel ...