Lui ce l’ha troppo lungo | 48 cm | gli riconoscono la disabilità | una storia incredibile

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roberto Esquivel Cabrera è uno degli uomini col pene più grande del mondo: i suoi 48 centimetri gli hanno fatto “guadagnare” l’invalidità. Roberto Esquivel Cabrera ha una dote che lo caratterizza in maniera inequivocabile: il suo pene raggiunge i 48 centimetri ed è uno dei più lunghi al mondo. L’uomo ha 54 anni è ed del Messico ma la sua vita non può certo procedere come quella di tutti gli altri. Il suo organo genitale in effetti è talmente ingombrante da non permettergli di svolgere le normali azioni che caratterizzano una qualsiasi giornata. Non può inginocchiarsi né indossare divise o uniformi, solo per fare qualche esempio. Inutile dire che nemmeno in campo sentimentale le cose sono proprio semplici. La sua“Quando vivevo negli Stati Uniti ho provato a fare se**o con due donne, ma la prima è scappata, e con la seconda abbiamo dovuto fermarci perché per lei ...