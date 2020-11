Le relazioni difettose – Ci amiamo | ma lui non vuole figli per ora Devo lasciarlo?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 23 novembre 2020) Cara Ester, questa mail è in bozza dallo scorso lockdown. Sono anche una che non dovrebbe scriverti – la sindrome dell’impostore persino qui! -, una che le amiche invidiano sul tema. La premessa: ho 27 anni, fidanzata da due – la mia prima storia lunga (nessuna ha mai passato il vaglio dei sei mesi, e certe volte fino a tanto solo per coscienziosa noia e convenienza – mia) e seria (oltre all’amore chenonproveromaipiu del liceo, ovviamente). Lui francese, 39 anni – età chiesta dopo 6 mesi, non è quello il problema. Conosciuto su Tinder – a quell* che non ci credono, provate !, non è manco questo il problema – e quindi scelto come si sceglie un paio di scarpe: con tutte i crismi che dovrebbe avere per adattarsi al piede mio. L’uomo in questione è biondo, bello, simpatico, intelligente, sexy, bravo a letto, romantico, dolce, sorprendente, ...