Juventus, tegola Demiral: infortunio per il difensore, i tempi di recupero (Di lunedì 23 novembre 2020) Demiral si ferma ancora: infortunio per il difensore della Juventus che sarà costretto a saltare le prossime partite Brutte notizie per la Juventus. Si è fermato, ancora una volta, Merih Demiral. Il centrale bianconero era stato tra i migliori contro il Cagliari, aveva fornito l’assist per la seconda rete di Ronaldo e con De Ligt Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 23 novembre 2020)si ferma ancora:per ildellache sarà costretto a saltare le prossime partite Brutte notizie per la. Si è fermato, ancora una volta, Merih. Il centrale bianconero era stato tra i migliori contro il Cagliari, aveva fornito l’assist per la seconda rete di Ronaldo e con De Ligt Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

zazoomblog : Juventus tegola per Pirlo: Demiral out 10 giorni per elongazione muscolare - #Juventus #tegola #Pirlo: #Demiral - ItaSportPress : Juventus, tegola Demiral: infortunio e stop forzato - - sportface2016 : #Juventus | Tegola per #Pirlo, #Demiral out 10 giorni - Yuro_23 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, nuova tegola in difesa per Pirlo: si ferma Merih Demiral - TuttoMercatoWeb : Juventus, nuova tegola in difesa per Pirlo: si ferma Merih Demiral -