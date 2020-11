Juventus, Jorge Mendes: “CR7 il migliore della storia”. La risposta di Reja (Di lunedì 23 novembre 2020) L’ennesima doppietta siglata da Cristiano Ronaldo sabato sera contro il Cagliari, ha permesso alla Juventus di ottenere tre punti importantissimi in ottica campionato. Sempre di quattro punti il distacco dal Milan capolista, capace di infliggere al Napoli un sonoro 1-3 grazie ancora una volta ad un fenomeno assoluto del calibro di Zlatan Ibrahimovic. Rossoneri che si confermano come squadra desiderosa di tornare a giocarsi obiettivi importanti come lo scudetto e che non si pongono limiti, soprattutto considerando un ritrovato entusiasmo generato dal ritorno di un campione del calibro dello svedese. Juventus e Milan si possono fregiare di avere in rosa due giocatori di livello internazionale e che sono in grado di incidere sul risultato delle partite, nonostante un’età piuttosto avanzata. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Real Madrid molla un obiettivo: ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 23 novembre 2020) L’ennesima doppietta siglata da Cristiano Ronaldo sabato sera contro il Cagliari, ha permesso alladi ottenere tre punti importantissimi in ottica campionato. Sempre di quattro punti il distacco dal Milan capolista, capace di infliggere al Napoli un sonoro 1-3 grazie ancora una volta ad un fenomeno assoluto del calibro di Zlatan Ibrahimovic. Rossoneri che si confermano come squadra desiderosa di tornare a giocarsi obiettivi importanti come lo scudetto e che non si pongono limiti, soprattutto considerando un ritrovato entusiasmo generato dal ritorno di un campione del calibro dello svedese.e Milan si possono fregiare di avere in rosa due giocatori di livello internazionale e che sono in grado di incidere sul risultato delle partite, nonostante un’età piuttosto avanzata. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Real Madrid molla un obiettivo: ...

