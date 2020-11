Juventus, dirigenti rinunciano alla ferie retribuite e le donano (Di lunedì 23 novembre 2020) La Juventus istituisce la Banca ferie Solidale per aiutare i lavoratori “meno fortunati”. Soluzione per evitare casse integrazioni e ammortamenti La Juventus ha comunicato, con una nota sui propri canali, di aver istituito la Banca ferie Solidale per dare una mano ai dipendenti meno fortunati. Soluzione molto utile per una classe di lavoratori cospicua. Un bel gesto da parte dei dirigenti bianconeri. In questo momento di difficoltà l’aiuto da parte delle società e da chi può permetterselo è fondamentale. Molte attività legate alla Juventus hanno dovuto chiudere la saracinesca a causa del Covid e la società è intervenuto per aiutarli e non isolarli. “Le recenti normative hanno sospeso l’attività dei punti vendita di Milano e Torino, rendendo di fatto impossibile ... Leggi su zon (Di lunedì 23 novembre 2020) Laistituisce la BancaSolidale per aiutare i lavoratori “meno fortunati”. Soluzione per evitare casse integrazioni e ammortamenti Laha comunicato, con una nota sui propri canali, di aver istituito la BancaSolidale per dare una mano ai dipendenti meno fortunati. Soluzione molto utile per una classe di lavoratori cospicua. Un bel gesto da parte deibianconeri. In questo momento di difficoltà l’aiuto da parte delle società e da chi può permetterselo è fondamentale. Molte attività legatehanno dovuto chiudere la saracinesca a causa del Covid e la società è intervenuto per aiutarli e non isolarli. “Le recenti normative hanno sospeso l’attività dei punti vendita di Milano e Torino, rendendo di fatto impossibile ...

capuanogio : Bella iniziative della #Juventus: i dirigenti 'cedono' una buona parte delle loro ferie residue per evitare ai lavo… - FBiasin : I dirigenti della #Juventus donano le proprie ferie per garantire l'intero stipendio ai dipendenti 'meno fortunati'… - bartulen99 : RT @FBiasin: I dirigenti della #Juventus donano le proprie ferie per garantire l'intero stipendio ai dipendenti 'meno fortunati'. Gran bel… - Josto51037271 : RT @mirkonicolino: I dirigenti della #Juventus cedono parte delle loro ferie residue per evitare cassa integrazione, taglio di stipendi e l… - JuventusJay : RT @capuanogio: Bella iniziative della #Juventus: i dirigenti 'cedono' una buona parte delle loro ferie residue per evitare ai lavoratori d… -