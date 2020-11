Irpinia, 40 anni dopo. Che fine hanno fatto le risorse chieste da Pertini? (Di lunedì 23 novembre 2020) Quasi 3mila morti, 280mila sfollati, interi paesi andati distrutti: il terremoto dell’Irpinia del 1980, con la sua magnitudo di 6,9. Faccio parte della generazione nata alla fine del millennio scorso e sono cresciuto con il racconto di ciò che è stato il terremoto, cercando di coglierne la macerie lasciate nella coscienza di chi ti racconta. Preziosi sono stati i racconti dei miei nonni e dei miei genitori. Il terremoto è l’anno zero: l’Irpinia assume una vocazione industriale, vengono costruite infrastrutture, la sfida è di restituire alle comunità presidi di civiltà e cultura. Sono orgoglioso di fare parte di quella comunità che si vede nei video nei momenti successivi alla scossa. Che scavava tra le macerie a mani nude, perché dopo 48 ore i soccorsi non erano ancora arrivati. L’unica persona che arrivò ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Quasi 3mila morti, 280mila sfollati, interi paesi andati distrutti: il terremoto dell’del 1980, con la sua magnitudo di 6,9. Faccio parte della generazione nata alladel millennio scorso e sono cresciuto con il racconto di ciò che è stato il terremoto, cercando di coglierne la macerie lasciate nella coscienza di chi ti racconta. Preziosi sono stati i racconti dei miei nonni e dei miei genitori. Il terremoto è l’anno zero: l’assume una vocazione industriale, vengono costruite infrastrutture, la sfida è di restituire alle comunità presidi di civiltà e cultura. Sono orgoglioso di fare parte di quella comunità che si vede nei video nei momenti successivi alla scossa. Che scavava tra le macerie a mani nude, perché48 ore i soccorsi non erano ancora arrivati. L’unica persona che arrivò ...

DPCgov : #23novembre 1980, il #terremoto in #Irpinia. Durò oltre un minuto la terribile scossa che in una sera d'inizio inve… - Agenzia_Ansa : I 40 anni dal #terremoto in #Irpinia, una ricostruzione infinita. Quasi 3000 morti. Case recuperate, sulle industri… - emergenzavvf : 40 anni fa il terribile terremoto dell’#Irpinia provocò 2.914 morti e 280.000 sfollati. Fin da subito 4.259 unità d… - GramsciAG : RT @Piero_De_Luca: Quantant’anni fa il terremoto in #Irpinia. Uno degli eventi più drammatici della storia del Paese. Una ferita drammatica… - pdnetwork : RT @Deputatipd: Quarant’anni fa il terremoto devastò #Irpinia e una parte del Mezzogiorno. Resterà nella memoria del nostro Paese come una… -