Hakimi | parla l’agente | «Ad un passo da un altro club prima dell’Inter»

Achraf Hakimi è stato il fiore all'occhiello del calciomercato dell'Inter. Ecco le parole dell'agente dell'esterno marocchino Achraf Hakimi ad un passo dal Napoli. Queste le parole dell'agente del marocchino, Alejandro Camaño, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Per vedere il miglior Hakimi dobbiamo aspettare ancora un po'. Si sta ambientando, il calcio italiano è complicato ma già sta facendo vedere le sue qualità. Ha velocità e tecnica. Il Napoli lo cercò ma adesso è all'Inter che è una grandissima squadra».

Ultime Notizie dalla rete : Hakimi parla Di Canio tuona: "Lukaku non è un top. Hakimi? Conte non lo sfrutta a dovere" passioneinter.com Di Canio: «Conte vuole che Hakimi faccia il Lichtsteiner ma sbaglia»

Paolo Di Canio ha parlato a Sky Sport dell’Inter di Antonio Conte, facendo un paragone con la Juventus del tecnico salentino. Ecco le sue parole. IL COMMENTO – «Se fai correre Hakimi in avanti diventa ...

