Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello: "Francesco Oppini e Tommaso Zorzi mi fanno venire il vomito" (Di lunedì 23 novembre 2020) Tensione al Grande Fratello Vip 5. Secondo Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, Francesco Oppini si starebbe approfittando dell'amicizia con Tommaso Zorzi per una questione di strategia. La modella brasiliana, ex di Mario Balotelli, ha detto delle frasi piuttosto pesanti alla fu Adua Del Vesco: "Quando vedo loro due insieme mi viene il vomito. Vedo una "leccazione" di cu** che guarda… mi viene il vomito". Tralasciando il termine "leccazione", che naturalmente non esiste, la Mello ha usato delle frasi molto forti sui suoi coinquilini. La modella sudamericana tuttavia non è nuovissima a uscite di questo tipo, ma per molte sue dichiarazioni politicamente scorrette non ha mai ricevuto sanzioni o punizioni come il tugurio. Evidentemente nel ...

