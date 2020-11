Firenze, Maggio Musicale: l’«Otello» di Verdi va in scena, ma solo su RAI5 (Di lunedì 23 novembre 2020) Diretto da Zubin Mehta, annovera nel cast Fabio Sartori, Marina Rebeka e Luca Salsi. Nuova produzione con regia di Valerio Binasco Leggi su firenzepost (Di lunedì 23 novembre 2020) Diretto da Zubin Mehta, annovera nel cast Fabio Sartori, Marina Rebeka e Luca Salsi. Nuova produzione con regia di Valerio Binasco

FirenzePost : Firenze, Maggio Musicale: l’«Otello» di Verdi va in scena, ma solo su RAI5 - GermanaMazzei : @AlfiereNero @ToccafondiDiana @tomasomontanari La Politica deciderà.Firenze ha bisogno di un’arena teatrale? Un’are… - Promo_PA : 11 e 12 maggio @Firenze seminario #affidamenti #PA #direttiveeuropee - Georges95036796 : RT @olgatuleninova: Sandro Botticelli (Firenze, 1º marzo 1445 – Firenze, 17 maggio 1510) (Dettaglio) Annunciazione di Cestello, 1489/90 Tem… - Singlehandedly_ : Caged in. Giulio Paolini, Set Design for Teorama, Teatro del Maggio Musicale, Firenze, 1999 #architecture #drawing… -