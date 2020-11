Covid, Ricciardi: 'In un mese contagiati 27mila medici e infermieri' (Di lunedì 23 novembre 2020) 'In questo momento la pressione in tutta Italia sugli ospedali è terribile': lo conferma Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza, secondo il quale 'in un mese si sono contagiati in 27.000 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 23 novembre 2020) 'In questo momento la pressione in tutta Italia sugli ospedali è terribile': lo conferma Walter, consulente del ministro Speranza, secondo il quale 'in unsi sonoin 27.000 ...

cagnuol : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ricciardi: 'In un mese contagiati 27mila medici e infermieri' #coronavirusitalia - fchiaravalli : @gaiatortora @alessiolasta Covid, Ricciardi: 'In un mese contagiati 27mila medici e infermieri' #coronavirusitalia… - Pino__Merola : Covid-19, Ricciardi: “Contagi in calo ma dobbiamo evitare la terza ondata” - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ricciardi: 'In un mese contagiati 27mila medici e infermieri' #coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Covid, Ricciardi: 'In un mese contagiati 27mila medici e infermieri' #coronavirusitalia -