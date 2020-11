Coronavirus, Conte sul Natale: «Niente vacanze sulla neve. La socialità va ridotta, ma ok allo scambio dei doni» (Di lunedì 23 novembre 2020) «Stiamo lavorando sugli spostamenti tra regioni a Natale ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc». Queste le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Italia. «Spero che venerdì l’Rt, l’indice che misura la velocità del contagio, si avvicini all’uno. Significherebbe che siamo riusciti a congelare l’ondata dei contagi». Secco il «no» del premier rispetto alle vacanze sulla neve e gli impianti di sci, oggetto di polemiche nelle ultime ore. «Consentire tutte le occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile. Non possiamo concederci vacanze indiscriminate ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020) «Stiamo lavorando sugli spostamenti tra regioni ama se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc». Queste le parole del presidente del Consiglio Giuseppe, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, sull’andamento dell’epidemia dain Italia. «Spero che venerdì l’Rt, l’indice che misura la velocità del contagio, si avvicini all’uno. Significherebbe che siamo riusciti a congelare l’ondata dei contagi». Secco il «no» del premier rispetto allee gli impianti di sci, oggetto di polemiche nelle ultime ore. «Consentire tutte le occasioni ditipiche del periodo natalizio non è possibile. Non possiamo concederciindiscriminate ...

