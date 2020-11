Chiusura centro disturbi alimentari a Soccavo, una petizione per sensibilizzare le istituzioni. (Di lunedì 23 novembre 2020) In sole 24 ore, ha superato le 1700 firme la petizione lanciata da Martina Santoro su Change.org e indirizzata ai dirigenti della ASL 1 di Napoli contro la Chiusura del centro dei disturbi del ... Leggi su gazzettadinapoli (Di lunedì 23 novembre 2020) In sole 24 ore, ha superato le 1700 firme lalanciata da Martina Santoro su Change.org e indirizzata ai dirigenti della ASL 1 di Napoli contro ladeldeidel ...

_MiBACT : #COVID19, @dariofrance: «Il lockdown, le limitazioni e la drammatica chiusura di teatri, concerti, mostre e attivit… - the_inmate : RT @deidda: SENZA LEGALITÀ NON C’È INTEGRAZIONE: RIMPATRI SUBITO! Flash mob di @FratellidItalia e @Giov_Nazionale al centro di accoglienza… - airone555 : RT @deidda: SENZA LEGALITÀ NON C’È INTEGRAZIONE: RIMPATRI SUBITO! Flash mob di @FratellidItalia e @Giov_Nazionale al centro di accoglienza… - MassimoSantoma2 : RT @deidda: SENZA LEGALITÀ NON C’È INTEGRAZIONE: RIMPATRI SUBITO! Flash mob di @FratellidItalia e @Giov_Nazionale al centro di accoglienza… - infoiteconomia : Monastir, flash mob al centro di accoglienza: 'Rimpatri subito, vogliamo la chiusura immediata' -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusura centro Viola l'ordinanza di chiusura, centro massaggi cinese multato a Musile di Piave La Nuova Venezia Adrano, multato titolare di un centro scommesse

Gli agenti del commissariato hanno visto alcuni giovani lasciare il locale. Dopo essere entrati, hanno appurato che a fare puntate erano anche altri giovani. Disposta la chiusura che entrerà in vigore ...

In Cina i casi di Covid-19 sono in aumento e riprende il contenimento

I casi di Covid-19 in Cina stanno aumentando, anche se lentamente, e il governo ha ripreso il regime di test a tappeto e lockdown locali nelle città di Shangai, Tianjin e Manzhouli.

Gli agenti del commissariato hanno visto alcuni giovani lasciare il locale. Dopo essere entrati, hanno appurato che a fare puntate erano anche altri giovani. Disposta la chiusura che entrerà in vigore ...I casi di Covid-19 in Cina stanno aumentando, anche se lentamente, e il governo ha ripreso il regime di test a tappeto e lockdown locali nelle città di Shangai, Tianjin e Manzhouli.