**Calabria: governo in stand-by su commissario, 'fioccano i no'** (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - La nomina era attesa già venerdì scorso, nel Cdm che ha dato il via libera al dl ristori ter e al nuovo scostamento da sottoporre alle Camere. Ma la nomina del nuovo commissario alla sanità calabrese, dopo il valzer di nomi delle ultime settimane, rischia di slittare ancora, salvo accelerazioni dell'ultimo minuto. Difficile che l'incarico arrivi nel Cdm fissato per domani alle 18, anche se l'obiettivo del premier Giuseppe Conte resta quello di chiudere la partita in fretta, il più rapidamente possibile. Dietro la condizione di 'stand-by' ci sarebbero una serie di rifiuti che hanno assottigliato in modo drastico la rosa dei nomi sul tavolo del governo, e pare che tra i no si annoveri anche quello dell'ex prefetto di Roma Francesco Paolo Tronca. "La verità è che neanche Gesù Cristo accetterebbe un incarico ...

matteosalvinimi : Invece di nominare Commissari alla Sanità che scappano o di insultare Jole Santelli, spero che chi è al governo man… - raffaellapaita : Continua l’allerta rossa maltempo in #Calabria. Fa male vedere di nuovo immagini del territorio che soffre. Special… - matteorenzi : Il Governo farebbe bene a nominare Gino Strada commissario per la sanità in #Calabria subito. Qui spiego perché… - Adnkronos : Commissario #Calabria, #governo in stand-by: 'Fioccano i no' - RoccisanoF : Ma, esattamente, quelli che fanno parte del #Governo e ci dicono che in #Calabria meritiamo di più e meritiamo subi… -