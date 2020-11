Bolzano: screening di massa Covid-19 su oltre 320.000 persone (Di lunedì 23 novembre 2020) Complessivamente 322.313 altoatesini si sono infatti sottoposti al tampone rapido. Durante i test a tappeto sono stati individuati 3.185 asintomatici Leggi su firenzepost (Di lunedì 23 novembre 2020) Complessivamente 322.313 altoatesini si sono infatti sottoposti al tampone rapido. Durante i test a tappeto sono stati individuati 3.185 asintomatici

FirenzePost : Bolzano: screening di massa Covid-19 su oltre 320.000 persone - l_gervasi : RT @Miti_Vigliero: Bolzano 'Con lo screening di massa sono stati individuati oltre 3.000 asintomatici che ora si trovano in quarantena, alt… - MgraziaT : RT @Miti_Vigliero: Bolzano 'Con lo screening di massa sono stati individuati oltre 3.000 asintomatici che ora si trovano in quarantena, alt… - ROBYBOX : RT @Miti_Vigliero: Bolzano 'Con lo screening di massa sono stati individuati oltre 3.000 asintomatici che ora si trovano in quarantena, alt… - PulitiElena : RT @Miti_Vigliero: Bolzano 'Con lo screening di massa sono stati individuati oltre 3.000 asintomatici che ora si trovano in quarantena, alt… -