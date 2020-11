Andrea e Sitara Matrimonio a prima vista | “Come fa a piacerti?” É polemica

(Di lunedì 23 novembre 2020) L’ultimissima stagione diItalia ha davvero creato un vortice di curiosità intorno alle dinamiche delle coppie selezionate dagli esperti. Al termine delle puntate sembrava che per due coppie si fosse raggiunto il lieto fine:e Nicole e Giorgia e Luca. Solo la coppia formata dae Gianluca, invece, ha deciso di concludere da separati l’avventura. Ma dopo la fine del programma è davvero successo di tutto e gli spoiler hanno scatenato lasulle pagine dei social.: èperStando alle indiscrezioni che circolano su cosa sia accaduto dopo la fine dia ...

noncisonoo : ?? SPOILER DI #MatrimonioAPrimaVista ?? - - LUCA E GIORGIA SI SONO LASCIATI E ANDREA HA TRADITO NICOLE CON SITARA.… - ladyeffe21 : Nicole troverà di meglio.Andrea e Sitara vi meritate a vicenda.....li fa poi li accoppia. #matrimonioaprimavista - emato64 : #MatrimonioAPrimaVista mi chiedo ma cazzo avete confermato il si se poi,visto i vari spoiler,le due coppie che hann… - Gin_Rog : che falso andrea mamma mia. ti sta bene una straccia cazzi come sitara #MatrimonioAPrimaVista - milepanettieri : #matrimonioaprimavistaitalia L'aggressività di Sitara ed Andrea verso i rispettivi partners a me è sembrata inequiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Sitara

La tragedia si è consumata a Ragusa, in via Archimede, dove il giovane non ha retto al pero che si portava dentro di sé e ha deciso di compiere un gesto estremo ...Nicole Soria vuota il sacco e si sbottona sulla storia tra Sitara e Andrea a Matrimonio a prima vista. Parole che scottano.