Vaccino Coronavirus, l’Aifa: “E’ sicuro, rispettate tutte le fasi per validarlo e testarlo” (Di domenica 22 novembre 2020) Vaccino Coronavirus, “è sicuro, perché tutte le fasi di validazione e valutazione sono state rispettate, nessuna tappa è stata saltata”. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, a rassicurare sulla bontà del lavoro fin qui svolto per sviluppare i vaccini contro Sars-Cov-2, il virus che causa il Covid-19, è l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. “Non ci sono ragioni valide per dubitare dell’efficacia del Vaccino che le case farmaceutiche Pfizer e Moderna hanno approntato”, afferma il direttore Nicola Magrini. >> Vaccino Covid, Crisanti: «Io il primo non lo farei. Senza dati a disposizione…» “In questi mesi sono stati testati 60 mila volontari, fuori luogo pensare che cose siano state fatte in fretta” Intervistato da QN, il ... Leggi su urbanpost (Di domenica 22 novembre 2020), “è, perchéledi validazione e valutazione sono state, nessuna tappa è stata saltata”. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, a rassicurare sulla bontà del lavoro fin qui svolto per sviluppare i vaccini contro Sars-Cov-2, il virus che causa il Covid-19, è, l’Agenzia italiana del farmaco. “Non ci sono ragioni valide per dubitare dell’efficacia delche le case farmaceutiche Pfizer e Moderna hanno approntato”, afferma il direttore Nicola Magrini. >>Covid, Crisanti: «Io il primo non lo farei. Senza dati a disposizione…» “In questi mesi sono stati testati 60 mila volontari, fuori luogo pensare che cose siano state fatte in fretta” Intervistato da QN, il ...

Pandemia, vaccini e debiti. E’ il trinomio che tiene banco al G20 (virtuale) in Arabia Saudita. Secondo quanto si legge nella bozza del comunicato finale il G20, ossia il gruppo delle 20 più grandi ec ...

“Prepariamoci a nuovi salti di specie di agenti patogeni in futuro”

Era il 10 gennaio 2020 quando il virologo Edward Holmes, (in foto) professore di Biologia e Medicina all’Università di Sidney, twittava la sequenza genomica di SARS-CoV-2, identificata qualche giorno ...

