Udinese-Genoa 1-0 | Maran | “Fa male uscire dal campo con zero punti”

Leggi su sportface

(Di domenica 22 novembre 2020) “Faconpunti. Meritavamo un risultato diverso perché abbiamo giocato meglio degli avversari. Per un piede in fuorigioco non portiamo a casa un punto. Ma oggi abbiamo ritrovato distanze e gamba”. Lo ha detto il tecnico delRolandodopo la sconfitta per 1-0 subita fuori casa contro l’. Una rete di De Paul al 34’ ha deciso un match che ilsi è illusa di recuperare con un gol poi annullato a Scamacca nel finale per fuorigioco.vede comunque il bicchiere mezzo pieno: “La squadra sta provando a tirarsi fuori dall’emergenza assenti – ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport – Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, non è facile rendersi pericolosi contro una squadra come l’che subisce ...